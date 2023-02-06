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    Первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов подписан в Казахстане

    6 Февраля 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Контракт на добычу углеводородного сырья подписал Лукойл с национальной компанией «КазМунайГаз» (КМГ). Казахстанская компания получила право пользования недрами по участкам недр «Каламкас Море», Хазар, Ауэзов», расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    По данным пресс-службы Минэнерго республики, это первое соглашение, заключаемое на условиях типового контракта на добычу углеводородов на участке недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов».

    Практическим результатом явились прямые переговоры между Министерством энергетики Республики Казахстан и АО НК «КазМунайГаз» 24 января 2023 года о предоставлении права пользования недрами на участки недр «Каламкас Море», Хазар, Ауэзов», расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря (комплексный морской проект).

    Лукойл - одна из крупнейших вертикально интегрированных публичных нефтегазовых компаний мира, выбран в качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов.

    6 февраля 2023 года подписан первый контракт на добычу углеводородного сырья в соответствии с требованиями типового контракта на добычу углеводородов в рамках объектов капитального строительства.

    «Реализация данного проекта предполагает выплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов США, привлечение прямых инвестиций в размере более 6 млрд долларов США, создание около 2000 новых рабочих мест на начальном этапе реализации проекта», - говорится в сообщении.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КазМунайГаз Нефть
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