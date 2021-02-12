Первый турецкий астронавт будет выбран из трех кандидатов

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В рамках Национальной космической программы Турции будут избраны три кандидата, один из которых спустя два года станет первым турецким гражданином в космосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, презентуя Национальную космическую программу, заявил, что Турция впервые отправит гражданина в космос с целью научных исследований.

По данным Министерства промышленности и технологий республики, основные критерии подбора кандидатов будут определены экспертами в сфере астронавтики, медицины и спорта.

Соответствующие структуры выберут трех наиболее подходящих кандидатов, которые пройдут двухлетний курс подготовки.

Затем структура, организовавшая курс обучения, объявит имя наиболее подходящего кандидата, который и станет первым гражданином Турции в космосе.

Полет в космос планируется приурочить к 100-летней годовщине основания Турецкой Республики.

Астронавт из Турции будет участвовать в научных исследованиях на международной космической станции. Речь идет в том числе о биологических исследованиях и испытаниях турецких разработок в космосе.

Точные рамки миссии будут определены после консультаций с вузами и учеными.



