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    Первый турецкий астронавт будет выбран из трех кандидатов

    12 Февраля 2021, 22:05

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В рамках Национальной космической программы Турции будут избраны три кандидата, один из которых спустя два года станет первым турецким гражданином в космосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган, презентуя Национальную космическую программу, заявил, что Турция впервые отправит гражданина в космос с целью научных исследований.

    По данным Министерства промышленности и технологий республики, основные критерии подбора кандидатов будут определены экспертами в сфере астронавтики, медицины и спорта.

    Соответствующие структуры выберут трех наиболее подходящих кандидатов, которые пройдут двухлетний курс подготовки.

    Затем структура, организовавшая курс обучения, объявит имя наиболее подходящего кандидата, который и станет первым гражданином Турции в космосе.

    Полет в космос планируется приурочить к 100-летней годовщине основания Турецкой Республики.

    Астронавт из Турции будет участвовать в научных исследованиях на международной космической станции. Речь идет в том числе о биологических исследованиях и испытаниях турецких разработок в космосе.

    Точные рамки миссии будут определены после консультаций с вузами и учеными.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Турция
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