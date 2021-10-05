Первый тур осенних военно-патриотических игр среди школьников завершился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошли осенние военно-патриотические игры «Жас Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Завершился первый тур традиционных осенних военно-патриотических игр «Жас Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі», проводимых в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. Игры стартовали 30 сентября среди воспитанников клубов «Жас Сарбаз» общеобразовательных учреждений столицы.

Мероприятие прошло на территории воинской части 5573 Национальной гвардии. Юноши познакомились с тонкостями настоящей военной жизни, участвовали в соревнованиях, направленных на патриотическое воспитание.

Воспитанники соревновались по военно-прикладным видам спорта, в подтягивании на перекладине, разборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, выполнении нормативов по оказанию первой медицинской помощи. Новшеством нынешних игр стал конкурс робототехники «Smart Sarbaz».

Воспитанники «Жас Сарбаз», показавшие лучшие результаты по отдельным соревнованиям, будут защищать честь города Нур-Султана на VII республиканском военно-патриотическом сборе «Айбын».

Мероприятие, организованное столичным филиалом РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», проводилось при поддержке акимата города Нур-Султана, КГУ «Астана жастары», Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан и Департамента по делам обороны города Нур-Султана.

Во время проведения военно-патриотических игр соблюдались санитарные нормы и требования карантина.