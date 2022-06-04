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    Первый титул в 2022 году постарается выиграть казахстанец Александр Недовесов

    4 Июня 2022, 02:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Недовесов с пакистанцем Айсамом Куреши вышли в финал парного разряда турнира серии Челленджер в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Казахстанско-пакистанский дуэт в полуфинале победили Дивиж Шаранга (Индия)/Артема Ситака (Новая Зеландия), которые ранее выбили из борьбы первую пару турнира – Джэйми Маррея (Великобритания)/Филиппа Полашека (Словакия). Первая партия завершилась со счетом 7:5, а во втором сете Александру и Айсаму понадобился один успешно реализованный брейк, чтобы довести матч до победы – 6:3.

    Финальный поединок пройдет завтра, соперники определятся поздно ночью.

    Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал Челленджера в Великобритании.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Теннис
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