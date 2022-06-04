Первый титул в 2022 году постарается выиграть казахстанец Александр Недовесов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Недовесов с пакистанцем Айсамом Куреши вышли в финал парного разряда турнира серии Челленджер в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанско-пакистанский дуэт в полуфинале победили Дивиж Шаранга (Индия)/Артема Ситака (Новая Зеландия), которые ранее выбили из борьбы первую пару турнира – Джэйми Маррея (Великобритания)/Филиппа Полашека (Словакия). Первая партия завершилась со счетом 7:5, а во втором сете Александру и Айсаму понадобился один успешно реализованный брейк, чтобы довести матч до победы – 6:3.

Финальный поединок пройдет завтра, соперники определятся поздно ночью.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал Челленджера в Великобритании.