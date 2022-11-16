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      Жамбылская область

    Первый снег выпал в Таразе

    16 Ноября 2022, 22:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первый снег увидели жители Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теплые воздушные массы в последние дни обеспечивали плюсовую погоду до +12 +15 градусов.

    Холодный атмосферный фронт и ураганный ветер, скорость которого достигала с порывами до 28 м/с, принесли в жамбылский регион резкое понижение температуры и осадки в виде дождя и снега.

    Первый снег, по данным метеорологической службы, в Тараз «пришел» с опозданием примерно на три недели. Данные многолетнего мониторинга показывают, что первый снежный покров в Таразе обычно появляется уже в октябре, после чего может растаять, наступают теплые дни, и тогда таразцы встречают «бабье лето».

    В областном центре в ночное время столбик термометра опускается до минусовых отметок. Днем сохраняется температура +5 + 6 градусов.

    Как сообщалось, 14 - 15 ноября в Таразе зафиксирован ураганный ветер с порывами 23-28 м/с. Ветер оставил без электроэнергии 32 многоэтажных жилых дома и 16 частных домов. Из-за ветра вышла из строя электросеть в районе «Шанырак». Ураган повредил 25 билбордов, 28 баннеров, три пилона, забор, малую архитектурную форму. Кроме того, из-за ветра порвался государственный флаг в парке Первого Президента.

    Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жителям региона СМС-предупреждения об усилении ветра, сильном тумане и дожде, гололеде.

    По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территорию Жамбылской области вернется прежняя теплая погода. Температура в конце ноября поднимется до + 15 градусов. Однако будут и дождливые, пасмурные дни. В первых числах декабря ожидается, что дни будут солнечными, а столбик термометра дойдет до отметки +7 градусов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Погода Тараз
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