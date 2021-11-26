Первый снег выпал в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За несколько часов Тараз превратился в сказочно зимний город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теплая погода последних дней (до +15 +20 градусов) сменилась в областном центре усилением ветра до 30 метров в секунду и резким понижением температуры до минусовых отметок. Холодный атмосферный фронт принес в Жамбылскую область похолодание и осадки в виде снега.

По данным метеорологической службы, «первый снег» в Тараз пришел с опозданием почти на месяц. Согласно многолетним наблюдениям, первый снежный покров здесь должен появляться в октябре.

Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жителям региона СМС-предупреждения об усилении ветра и снегопаде.

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, на трассы областного центра вышло более 30 единиц снегоуборочной техники, уложено около 200 кубометров песчано-соленой смеси. На территории города проводится расчистка дорог, тротуаров и остановок от снега.

«Учитывая, что задействованная техника и работники не могут охватить одновременно всю территорию областного центра, работы проводятся поэтапно. В настоящее время уборка проводится в микрорайонах и отдаленных территориях города», - сообщили в ведомстве.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территорию Жамбылской области вернется прежняя теплая погода. Температура конца ноября поднимется до + 5 + 8 тепла. В первых числах декабря ожидается, что столбик термометра дойдет до отметки +14 +19 градусов.

Таразцев ожидают резкие перепады температуры и сюрпризы непредсказуемого жамбылского климата.