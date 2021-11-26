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Первый снег выпал в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За несколько часов Тараз превратился в сказочно зимний город, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Теплая погода последних дней (до +15 +20 градусов) сменилась в областном центре усилением ветра до 30 метров в секунду и резким понижением температуры до минусовых отметок. Холодный атмосферный фронт принес в Жамбылскую область похолодание и осадки в виде снега.
По данным метеорологической службы, «первый снег» в Тараз пришел с опозданием почти на месяц. Согласно многолетним наблюдениям, первый снежный покров здесь должен появляться в октябре.
Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жителям региона СМС-предупреждения об усилении ветра и снегопаде.
Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, на трассы областного центра вышло более 30 единиц снегоуборочной техники, уложено около 200 кубометров песчано-соленой смеси. На территории города проводится расчистка дорог, тротуаров и остановок от снега.
«Учитывая, что задействованная техника и работники не могут охватить одновременно всю территорию областного центра, работы проводятся поэтапно. В настоящее время уборка проводится в микрорайонах и отдаленных территориях города», - сообщили в ведомстве.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территорию Жамбылской области вернется прежняя теплая погода. Температура конца ноября поднимется до + 5 + 8 тепла. В первых числах декабря ожидается, что столбик термометра дойдет до отметки +14 +19 градусов.
Таразцев ожидают резкие перепады температуры и сюрпризы непредсказуемого жамбылского климата.
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