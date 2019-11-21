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Первый снег выпал в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Похолодание и осадки в виде снега принес на юг Казахстана, в Жамбылскую область, холодный атмосферный фронт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Обещанный синоптиками еще три недели назад снег в Жамбылской области выпал только вечером 20 ноября и продолжает идти в ночь на 21 ноября. Относительно теплая погода этих дней (до + 10 +15 градусов) сменилась понижением температуры до двух градусов мороза.
Синоптики отмечают, что «первый снег» в Таразе задержался почти на месяц – по многолетним наблюдениям уже в октябре на юге Казахстана появляется снежный покров.
Накануне департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жителям региона предупреждение о сильном снегопаде. Буквально за несколько часов Тараз оказался засыпанным снегом.
Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, на оживленные магистрали областного центра ночью выехала снегоуборочная техника.
«По проспекту Жамбыла, по улицам Аскарова, Жансугурова, Турысова, Сейфуллина сейчас идет посыпка трассы противогололедными материалами – песок, смешанный с солью. В этих работах задействовано 32 единицы спецтехники и 70 работников», - пояснила руководитель пресс-службы акима города Тараза Гульбахрам Дуйсекова.
По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории Жамбылской области установится холодная погода от – 5 мороза до +3 тепла в дневное время и с понижением температуры до – 8 – 11 мороза ночью.
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