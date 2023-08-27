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    14:15, 27 Август 2023 | GMT +6

    Первый снег выпал в Кыргызстане

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Торугарте в Нарынской области выпал первый снег. Об этом сообщают очевидцы, которые находятся близ кыргызско-китайской границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Кактус Медиа.

    Пользователи сети распространяют видео, на которых снег идет и застилает дороги и автомобили.

    Ранее Кыргызгидромет предупреждал население Кыргызстана о том, что 27 августа днем и 28 августа на большей части территории будут дожди, в горных районах переход дождя в снег, местами осадки интенсивные.

    Напомним, недавно в ВКО, в кемпинге «Нижний лагерь» под Белухой в Катон-Карагайском районе тоже выпал первый снег.


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