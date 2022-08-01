Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Судане

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Судана объявило о первом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство AllAfrica.

По сообщениям ведомства, лаборатория общественного здравоохранения подтвердила положительный результат на вирус у 16-летнего школьника из штата Западный Дарфур.

Министерство заявило о 38 случаях подозрения на оспу обезьян, все они дали отрицательный результат на вирус, кроме одного случая в Западном Дарфуре.

Директор главного управления по чрезвычайным ситуациям и эпидемическому контролю Министерства здравоохранения Монтасер Мохамед Отман заявил, что органы здравоохранения работают над определением контактов студента, чтобы ограничить распространение вируса.

Он также добавил, что совместно с федеральным Министерством здравоохранения Западного Дарфура начато активное расследование для определения первоначального пункта назначения и путь контакта с инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с продолжающейся вспышкой обезьяньей оспы.

Согласно статистике ВОЗ, с мая вирус поразил более 16 тыс. человек в 75 странах.

Оспа обезьян — вирус, который вызывает заболевание с симптомами, похожими на оспу, но менее серьезными, включая лихорадку, сыпь и увеличение лимфатических узлов.

Передача от человека человеку ограничена, но может передаваться при контакте с биологическими жидкостями, повреждениями кожи или внутренними слизистыми оболочками, воздушно-капельным путем и загрязненными предметами.

Фото: cis.minsk.by











