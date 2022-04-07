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    Первый случай заражения новым вариантом коронавируса ХЕ выявили в Индии

    7 Апреля 2022, 09:31

    НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В индийском городе Мумбаи, финансовой столице страны, сегодня был зарегистрирован первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Об этом сообщили местные СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Этот новый вариант, который считается более заразным, чем омикрон-штамм, был впервые обнаружен в Великобритании.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, новая мутация примерно на 10 процентов заразнее, чем подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2.

    До настоящего времени подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 считался наиболее заразным из всех вариантов COVID-19, следует из сообщений СМИ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Индия Коронавирус в мире Мировые новости
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