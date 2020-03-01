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    Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Армении

    1 Марта 2020, 15:08

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 29 февраля на 1 марта в Армении был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Положительный результат теста оказался у прибывшего накануне из Ирана гражданина Армении. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Армении у 29-летнего гражданина Армении, прибывшего на спецрейсе из Ирана 28 февраля.

    «Предварительный тест дал положительный результат, а результаты повторного теста стали известный в три часа ночи», - говорится в заявлении премьер-министра Армении на его странице в Facebook.

    По словам премьер-министра, предпринимаются меры по изоляции лиц, контактировавших с зараженным.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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