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    Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвердили в Турции

    30 Июня 2022, 14:18

    АНКАРА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвердили в Турции. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз оспа обезьян. Он находится в изоляции. Установлено, что других случаев (данного заболевания) при контакте (заразившегося) с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте», - написал глава Минздрава республики на странице в Twitter.

    Коджа не стал уточнять, в каком городе Турции был зарегистрирован первый случай заражения.

    Во вторник ВОЗ опубликовала информационный бюллетень, согласно которому с начала года зарегистрировано 3413 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения оспой обезьян в 50 странах и один летальный исход.

    Со момента публикации 17 июня предыдущего информационного бюллетеня в восьми странах было выявлено 1 310 новых заразившихся.

    Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%). В разрезе стран наиболее высокая заболеваемость сейчас в Великобритании, где оспой обезьян заразились 793 человека, а также в Германии (521), Испании (520), Португалии (317), Франции (277), Нидерландах (167) и США (142). В остальных 43 государствах и территориях число заболевших не превышает 100. Единственный на сегодняшний день летальный исход зарегистрировали в Нигерии.

    Также ранее сообщалось, что Администрация Президента США Джо Байдена начнет распространять вакцины от оспы обезьян по всей стране при увеличении случаев заболевания среди населения.

    Министерство здравоохранения и социальных служб США направит 56 тыс. доз вакцины «Jynneos» в районы с высоким уровнем передачи инфекции. В течение нескольких недель будут распространены еще 240 тыс. вакцин. Власти ожидают, что к концу осени будет доступно не менее 1,6 млн доз.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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