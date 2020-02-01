+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -7 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первый случай заболевания короновирусом зафиксирован в Швеции

1 Февраля 2020 01:36
Поделиться:
Первый случай заболевания короновирусом зафиксирован в Швеции

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Швеции. По сообщению шведского государственного управления здравоохранения первое заражение новым вирусом подтверждено в больнице города Йёнчёпинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Китае растет число людей, победивших коронавирус
66 прибывших из Китая госпитализировали в Казахстане Первые случаи коронавируса зафиксированы в Великобритании Усиленный контроль из-за коронавируса: как врачи проверяют прибывших в столичном аэропорту

Пациентом является женщина, которая посетила китайский город Ухань, где началась вспышка. Она вернулась домой неделю назад, 24 января с кашлем. В управлении отметили, что женщина больна несерьезно.

«Это не является для нас неожиданным, учитывая, что шведы много путешествуют. Мы отслеживали ситуацию и ожидали, что такое может произойти. Подобные случаи были также выявлены в ряде других стран», - прокомментировала случай глава департамента Карин Тегмарк Визелл.

По ее словам, «важно помнить, что отдельные случаи не совпадают с распространением инфекций в Швеции, основываясь на опыте других стран, в настоящее время риск распространения очень низок».

Швеция является второй страной в Северной Европе после Финляндии, где был обнаружен новый коронавирус. Финский институт общественного здравоохранения подтвердил в среду, что у китайского туриста в Рованиеми обнаружен вирус.

Ильяс Омаров

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив