Первый случай заболевания короновирусом зафиксирован в Швеции

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Швеции. По сообщению шведского государственного управления здравоохранения первое заражение новым вирусом подтверждено в больнице города Йёнчёпинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пациентом является женщина, которая посетила китайский город Ухань, где началась вспышка. Она вернулась домой неделю назад, 24 января с кашлем. В управлении отметили, что женщина больна несерьезно.

«Это не является для нас неожиданным, учитывая, что шведы много путешествуют. Мы отслеживали ситуацию и ожидали, что такое может произойти. Подобные случаи были также выявлены в ряде других стран», - прокомментировала случай глава департамента Карин Тегмарк Визелл.

По ее словам, «важно помнить, что отдельные случаи не совпадают с распространением инфекций в Швеции, основываясь на опыте других стран, в настоящее время риск распространения очень низок».

Швеция является второй страной в Северной Европе после Финляндии, где был обнаружен новый коронавирус. Финский институт общественного здравоохранения подтвердил в среду, что у китайского туриста в Рованиеми обнаружен вирус.

Ильяс Омаров