Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении 26 марта зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

26 марта пресс-служба Министерства здравоохранения Армении сообщила о смерти пациента с коронавирусной инфекцией. По информации министерства, 72-летний пациент накануне был переведен в отделении реанимации, состояние его здоровья оценивалось как крайне тяжелое.

«В инфекционной клинической больнице «Норк» зарегистрирован случай смерти. 72-летний пациент был заражен коронавирусной инфекцией. Кроме того, пациент страдал от двусторонней пневмонии, полиорганной недостаточности, респираторного дистресс-синдрома, гипертонической болезни, аритмии сердца. К сожалению, из-за смежных заболеваний жизнь пациента спасти не удалось», - сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Она также отметила, что со вчерашнего дня пациент находился в отделении реанимации, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Вместе с тем, по сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 10:00 26 марта в Армении в общей сложности зарегистрировано 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а количество выздоровевших достигло 18 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1 марта. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 в Армении исходят из двух очагов – г.Эчмиадзин и столичного производственного предприятия. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.