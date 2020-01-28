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    Первый случай коронавируса подтвержден в Германии

    28 Января 2020, 13:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Первый случай нового коронавируса подтвержден в Германии. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Баварии поздно вечером в понедельник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство DPA.

    Пациент - мужчина из города Штарнберг в федеральной земле Бавария, примерно в 30 километрах к юго-западу от Мюнхена.

    «Он находится под наблюдением медицинского персонала и находится в изоляции», - говорится в заявлении.

    Представитель министерства здравоохранения Баварии сказал, что риск заражения для жителей был оценен как низкий.

    Те, кто имел тесный контакт с пациентом, были полностью проинформированы о симптомах, мерах гигиены и о том, как распространяется вирус.

    Случаи коронавируса также были зарегистрированы в Южной Корее, Тайване, Таиланде, Непале, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Сингапуре, США, Франции и Австралии.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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