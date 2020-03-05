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    Первый случай гибели от коронавируса зафиксирован в Ираке

    5 Марта 2020, 00:15

    БАГДАД. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В Ираке зафиксирован первый случай гибели от короновируса нового типа (Сovid-19), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В заявлении Министерства здравоохранения Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) сообщается, что в провинции Сулеймания четвертого марта от коронавируса скончался 63-летний мужчина.

    Согласно информации местной прессы, мужчина был имамом, в связи с ухудшением состояния здоровья сегодня поступил в больницу.

    Отмечается, что он страдал сердечной недостаточностью и перенес три операции.

    Сообщалось, что в Ираке выявлено 32 случая заражения коронавирусом.

    Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

    Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток
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