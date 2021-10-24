Первый самолет МЧС СССР и комната Памяти: фоторепортаж из Музея пожарных и спасателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На правом берегу столицы в пожарной части №2 расположился Музей пожарных и спасателей. Небольшая табличка указала на то, что мы держим правильный путь. У порога нас встретила Куралай Туяковна – заведующая музеем. В ходе экскурсии корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, какие чудеса хранятся здесь и почему посетителей становится больше с каждым годом.

«Мы заглянули в музей и обрадовались тому, что выбрали правильную локацию. Потому что даже в голосе заведующего музея чувствовалось особое трепетное отношение к пожарной службе. Это место давно перестало быть неодушевленным предметом для нее, потому как каждая деталь и экспонаты созданы руками пожарных.

«Вы прошли через контрольно-пропускной пункт. Наш музей расположен на территории пожарной части №2, в 2023 году этой части исполнится 60 лет. На этом плацу тренируются наши спасатели. Такая теплодымокамера «Лабиринт» есть только в столице, Алматы и Кокшетау. Ее специально закупили из Америки. Этот лабиринт наши парни проходят за 5 минут, а их одежда весит 30 кг. С такой тяжестью они ловко выбираются из лабиринта», - гордо подчеркнула заведующая музеем.

История у музея небольшая. Открылся в 2014 году в преддверии Дня столицы. Однако за такой короткий срок обрел хорошую известность.

«Моя гордость – это пожарная часть №2 и наш музей», - отметила Куралай апа.

Куралай Камеловой 80 лет, но, глядя на нее и не подумаешь, что перед нами пожилая женщина. В сфере гражданской защиты работает 14 лет. Занятие спортом, частое посещение бассейна и здоровое питание помогают нашей героине всегда быть в форме. Своей опорой и поддержкой она считает пожарных и спасателей, которые отозвались помочь оборудовать музей.

«Наши ребята всегда поддерживают нас. На территории музея оборудовали спортивную площадку. У нас есть 15 ветеранов войны. Их уже нет в живых, но память каждого почтили, установив такой памятник. Пожарные сами установили его, создали аллею. Они помогают нашему музею», - рассказала заведующая.

Издалека мы заметили макет многоэтажного дома. Как оказалось это учебная башня. А территория называется плацтренажером. На определенном расстоянии тренер с секундомером на руках следит за четким выполнением задания. А в это время пожарные с 30-килограммовой тяжестью взбираются на вершину дома.

Те, кто уже давно на службе, за считанные минуты поднимаются до 4 этажа. А те, кто только заступил на службу, могут подняться до 2 этажа. На обратном пути, на аркане через окно спускаются вниз. Такие упражнения оттачивают ловкость, физическую подготовленность и навыки оперативного реагирования на произошедшее. Поэтому во время учений пожарные занимаются сразу несколькими видами спорта. Каждый день им приходится проходить через разные препятствия, чтобы быть на старте – спасать человеческие жизни.

«Когда я только начала работать с пожарными, спросила: почему наша профессия считается опасной? Тогда мне ответили: нужно окунуться в пожар. Ты не сможешь потушить огонь, спасти человека, если не окажешься в огне. А в этой схватке побеждает сильнейший. У многих наших сотрудников есть семьи, дети. Их жены, провожая на работу, тихо молятся: «чтобы вернулся к семье вечером живой», - сказала Куралай Камелова.

Перед тем как зайти в музей, мы познакомились с сотрудниками пожарной части №2. У входа нас встретил дежурный. По его словам, с 30-килограммовой тяжестью, столько весит их спецформа, они должны потушить пожар, вывести людей из огня. За 14 секунд нужно надеть форму, за 90 секунд уже выйти на улицу и за считанные минуты выехать из пожарной части и оказаться на месте происшествия. Неспроста говорят «спасатели дорожат каждой секундой».

В небольшой комнате расположились сотрудники диспетчерской службы. На телефонную линию поступают вызовы из Алматинского, Байконырского и Сарыаркинского районов. Диспетчера не дремлют, стараясь не пропустить ни один звонок.

Мы побеседовали с командиром отделения Жасуланом, который в сфере гражданской защиты работает уже 8 лет. Он сделал осознанный выбор профессии.

«В детстве мечтал стать военным. Хотелось выбрать такую профессию, которая будет основана на реальных событиях. Работаю здесь командиром отделения шестой год. Какие бы случаи не происходили, не жалел, что выбрал профессию пожарного», - поделился он.

В ходе беседы Жасулан рассказал, по какой причине чаще всего случаются пожары.

«В основном пожары происходят из-за людской халатности. Оставляют в розетке включенным чайник, зарядку. Есть даже те, кто еду оставляет на плите, а сам отлучается по делам. Таких моментов очень много. Сложность тушения пожара зависит от его масштаба. За десять минут пожар может разойтись по всему каналу», - рассказал он.

С момента поступления вызова до прибытия каждый выезд должен составлять не более 10 минут. Это золотое правило пожарных и спасателей.

«Если превышает 11, 12 минут, уже пишем объяснительную. Мы должны уложиться в 10 минут. Приехав на место пожара, уже понимаем, что нужно делать. Как бы это плохо не звучало, опыта набираешься с каждым пожаром. Кто-то работает по определенному графику. Мы же не знаем, что нас ждет завтра. С одной стороны у нас неблагодарная работа. Некоторые даже подбегают и просят шланг, чтобы самим потушить пожар. По приезду на вызов бывает такое, что нам говорят, что мы приехали без воды. А на самом деле вся техника стоит на старте с водой и с пеной. Не бывает таких моментов, что машина приезжает без воды, если не учитывать технических поломок. А техника имеет свойство ломаться. Но бывают и такие моменты, что даже после спасения соседского кота, горожане выражают особую благодарность. Одно их слово «спасибо» мотивирует нас быть верным своей службе», - подчеркнул Жасулан.

На этой ноте, попрощавшись с пожарным, мы направились в музей.

«Говорят, что существует 7 чудес света. Я же хочу рассказать про наши особенные чудеса. Благодаря этим парням существует музей. А то я бы здесь не работала», - вздохнула Куралай Камелова.

Одним из чудес света музея можно назвать конструкцию конно-бочечного хода. Эта экспозиция отражает прошлое – времена, когда не было современной техники для пожаротушения. Полыхающий огонь в прошлом был потушен водой, доставленной на этом конно-бочечном пожарном ходе. Чтобы показать взаимосвязь прошлого и настоящего, пожарные сами воссоздали макет.

«Недавно нам звонили из Москвы, гости хотели посетить наш музей. Тогда я спросила: почему вы так хотите приехать к нам, если в Москве есть свои чудесные музеи. Мне ответили, что наш музей создан руками человека, в этом его уникальность», - рассказала заведующая музеем.

Еще один уникальный экспонат – макет башни из прошлого, который показывает, что раньше не было телефонной связи. Диспетчер взбирался по лестнице на эту башню и наблюдал за происходящим вокруг. Если где-то заметен дым, в тот же момент ударял колокольчиком, подавал сигнал. Помимо перечисленных, здесь хранятся и другие исторические вещи. На поверхности башни мы заметили маленькую тарелку с разукрашенным яйцом. Задались вопросом: какое же оно имеет отношение к пожарным?

«Яйцо – это идеальная природная упаковка. Какое оно отношение имеет к человеку? Это связано с кожей. На 80% мы покрыты идеальной природной упаковкой - кожей. А во время пожара человек может получить термический ожог. Пожарные же стараются не навредить простым жителям и вытащить их невредимыми из пожара», - пояснила Куралай Камелова.

Суть профессии пожарных одной фразой передал писатель Владимир Гиляровский.

«Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой». Эта фраза уже давно превратилась в святую клятву спасателей. И даже спустя много-много лет, этим принципом руководствуются сегодня пожарные.

Одна из интересных находок – макет первого самолета Министерства по чрезвычайным ситуациям во время СССР.

Отдельная полка посвящена служебному хобби пожарных.

«У любого мальчишки в импровизированном им гараже из миниатюрных машинок имеется автомобиль пожарного. У некоторых эта любовь перерастает в дело всей жизни, а бывает и наоборот, ведь в каждом из нас живет ребенок. Подполковник Айдар Кусаинов уместил у себя в кабинете 50 автомобилей спасателей миниатюрной версии», - говорится на странице журнала.

И часть этих машин подполковник передал в музей. Кто знает, сколько детей, увидев эти миниатюрные машины в музее, унесли с собой детскую мечту – стать спасателем.

В музее мы заметили несколько костюмов пожарных. Один из них - теплоотражательный костюм, который надевают при случившемся пожаре на заправочной станции.

Следующая комната памяти пропитана живыми эмоциями людей, которые потеряли сына, супруга, отца, дядю. Всему вина – полыхающий огонь.

«История 1996 года 26 февраля, совхоз Мичурина. В пригороде столицы в пятиэтажной старой постройке дома в подвальном помещении оказались двое детей. На пожар выехали пожарные первой части: старший пожарный, прапорщик внутренней службы Геннадий Винокуров и Александр Величкин. Они смогли потушить пожар, но самим с подвального помещения живыми выйти не удалось. Эксперты утверждают, что на улице был мороз, в подвале сырость, кислород есть, но выхода не было.

Еще одна история. 2010 год 16 февраля. Заместитель начальника департамента Валерий Зайцев, начальник 6 пожарной части Руслан Какишев и замначальника третьей пожарной части Саят Абеев выехали на пожар, который случился в бункере недалеко от торгового дома «Асем». Первыми в бункер зашли пожарные во главе с Русланом Какишевым. Связь была потеряна, потом на его поиски пошли Абеев и Зайцев. Пожар потушили, но все погибли. Все они посмертно были награждены орденом «Айбын» второй степени», - рассказала Куралай Камелова.

В музее теперь хранятся личные вещи пожарных. Семьи погибших все передали музею, чтобы молодые пожарные видели и знали лично этих людей, ценой своей жизни спасших жизнь простых горожан.

«Нам передали самое важное. Супруга Саята Абеева передала личные вещи мужа. Они прожили вместе около 7 лет. Шесть лет не было детей. На седьмой год родилась маленькая Аружан. Лишь один раз она была у нас в музее. Ей было очень сложно. Очень трудно переносить потерю самого дорогого человека», - сказала заведующая музеем.

Поэтому эти стены действительно слышали больше молитв, искренних слов благодарности настоящим храбрецам, которые с мужеством завершили службу.

«С 2017 года после посещения участников международной выставки ЭКСПО мы стали узнаваемыми. С тех пор нас ввели в международный маршрут посещения музеев. Нас не забывают в Международный день музея. Сейчас мы становимся узнаваемыми», - отметила она.

На экскурсию в музей часто приходят школьники, воспитанники детских садов. За время существования музея проведено более 800 экскурсий, его посетили более 20 тысяч человек.

«У нашего музея интересная, насыщенная история. Особым спросом пользуется у школьников, детских садов. Дети с радостью слушают нас. Для них даже внедрена отдельная программа «Спички детям не игрушки». С малых лет детей учим тому, что нельзя допускать возникновение пожара», - пояснила Куралай Камелова.

На редком панно, сделанном из дуба, заметен образ отважного спасателя и молодой девушки. Если приглядеться, можно увидеть и других пожарных среди полыхающего огня. Также изображена особая медаль «За отвагу на пожаре».

«Эта медаль для исключительных случаев, награждали с 1957 года. На лицевой стороне нарисован пожарный топор, раздвижной ключ. А на оборотной стороне – пожарный выносит самое дорогое в жизни – ребенка», - подчеркнула заведующая музеем.

В музее также хранятся памятные подарки представителей зарубежных стран. На стенде развешаны фотографии всех руководителей Департамента с момента его основания.

В завершение экскурсии нам показали 12-минутный фильм о буднях пожарных и спасателей. То, о чем нам поведала заведующая музеем, увидели на экране телевизора, отдав дань уважения тем, кто трудится в пожарно-спасательной службе.

Провожая нас на улицу, заведующая музеем Куралай Камелова сказала нам слова напутствия.

«Что хочется сказать в свои 80 лет. Следуйте по правильному пути, честно трудитесь, тогда у вас все получится», - добавила она.

Напомним, 19 октября в Казахстане отмечался День спасателей.