Первый ресурсный центр инклюзивного образования открылся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске на базе общеобразовательной школы № 40 открылся первый ресурсный центр инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, главная цель создания центра - подготовить школу к приходу детей с особенностями в развитии.



В центре работают четыре зоны - зона консультаций родителей, зона релаксации ребенка, зона командной работы педагогов и специалистов и зона для индивидуальных занятий.



Ресурсный центр будет уделять внимание и детям, находящимся на надомном обучении. Планируется создание программы социализации таких ребятишек.





Создание центра стало возможным в рамках совместного проекта «Школа без Барьеров» управления образования области и благотворительного фонда «Dara» при поддержке Программы малых грантов Посольства США.



«Для нас очень важно, чтобы в этом центре создался эффективный и рабочий диалог между специальными педагогами и учителями школы, которые знают и умеют работать с особенным ребенком. Они будут делиться своими знаниями с учителями, которые не сталкивались с этим.

Сейчас все больше таких детей приходят в общеобразовательные школы», - рассказала директор проектов и программ благотворительного фонда «Dara» Марал Шешембекова.



В Северо-Казахстанской области проживают более 4 тысяч детей от года до 18 лет с особыми образовательными потребностями, более 250 - обучаются инклюзивно в 30 общеобразовательных школах Петропавловска.