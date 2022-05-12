Первый республиканский слет Жас ғабдуллиншілдер проходит в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ученики казахстанских школ, которые носят имя Героя Советского Союза, академика, писателя, общественного деятеля М. Габдуллина, съехались в Акмолинскую область, чтобы принять участие в первом республиканском слете «Жас ғабдуллиншілдер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе управления культуры региона, всего в мероприятии принимают участие школьники из пяти областей Республики Казахстан: Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской и Алматинской.

«Слет проходит в рамках проекта культурной столицы Казахстана и Года детей. Его цель – воспитание патриотического духа на примере жизни и подвига героя, привития героического образа казахов», - поделилась руководитель управления культуры региона Айгуль Сабитова.

На торжественном открытии она поздравила участников и гостей республиканского слета и отметила, что встреча будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества со школами, носящими имя М. Габдуллина.

В рамках республиканского слета участникам предоставится уникальная возможность познакомиться с местом рождения Героя Советского Союза и принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику М. Габдуллина. Также в рамках мероприятия для участников будут организованы экскурсии в Акмолинский областной историко-краеведчески музей, музей Малика Габдуллина, где появится возможность ознакомиться с личным кабинетом и рабочим местом Героя Советского Союза. Еще школьников ждет поездка в родные места Малика Габдуллина – в поселки Қойсалған, Құлет и Желтау.

По завершении республиканского слета будет проведена пресс-конференция с педагогами – участниками слета.