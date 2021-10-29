Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби» родился в Казахстане

    29 Октября 2021, 22:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 октября 2021 года после успешной программы ЭКО в нашей стране родился первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

    По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины: малыш стал одним из первых в числе 25 тысяч детей, которые появились на свет благодаря ЭКО в Казахстане.

    «Дана У., проживающая в поселке Талдыбулак Талгарского района, впервые обратилась в Институт репродуктивной медицины с отсутствием беременности 9 лет. Дана работает старшей медсестрой в Медицинском центре «Жас-Ай», и супруг - Куандык М., электрик, длительное время не могли позволить себе сделать ЭКО по финансовому положению.

    Семейной паре было рекомендовано планирование беременности с помощью ЭКО по квоте по программе «Аңсаған сәби». Долгожданная первая беременность наступила после первой программы ЭКО по квоте у врача Косетовой Аяулым Берикболовны и 15 октября в №1 городском роддоме родился здоровый мальчик по имени Арман с весом 3156 кг и ростом 52 см», - написал Алексей Цой в Facebook.

    Первая в Казахстане лаборатория ЭКО была открыта в 1995 году в Городском центре репродукции человека г. Алматы под руководством главного врача Джусубалиевой Тамары Муфтаховны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Минздрав РК Демография
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
    Около 2450 медработников наградят в Казахстане
    У пациентов в Алматы выявили ВИЧ: Минздрав проведет проверку
    Мероприятия по случаю Дня медработника перенесли в Казахстане
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау