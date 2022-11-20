Первый раз на выборах: казахстанские студенты проголосовали в Пекине и Шанхае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Для казахстанских студентов, обучающихся в вузах Пекина и Шанхая Олжас Тлек и Камиллы Бейсеновой внеочередные выборы Президента РК – первые в жизни. Они оказались в числе первых избирателей, посетивших участки при диппредставительствах Казахстана в Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в КНР.

Студент первого курса Пекинского университета языка и культуры Олжас Тлек отдает свой голос впервые.

«Для меня это очень ответственное событие – воспользоваться активным избирательным правом и высказать свою гражданскую позицию», - сказал Олжас Тлек.

Первокурсница Шанхайского университета Камилла Бейсенова тоже дебютант в голосовании. В этом году девушке исполнилось 18 лет.

«Это мои первые выборы. Очень рада участвовать в голосовании. Сейчас проголосовала за будущее нашего Казахстана», - отметила Камилла Бейсенова.

Как ранее сообщалось, в воскресенье в 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан при диппредставительствах РК в КНР в Пекине, Шанхае и Гонконге начали работать избирательные участки.



