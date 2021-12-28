Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе саммита были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции и перспективы сотрудничества по данному направлению.