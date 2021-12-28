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Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
28 Декабря 2021 20:07
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Новости по темеНурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Нурсултан Назарбаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
В ходе саммита были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции и перспективы сотрудничества по данному направлению.
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