Первый полуфинал Евровидения-2022 в Италии собрал рекордное число телезрителей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2022» состоялась во вторник на арене «Palaolimpico» в итальянском Турине, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянское государственное телевидение RAI.

Вчера за первым полуфиналом песенного конкурса на канале RAI наблюдали 5 507 000 зрителей, что составило 27% от общей аудитории итальянского телевидения. Это результат, который никогда не наблюдался в трансляциях «Евровидения» на общественном итальянском ТВ.

Украинская группа «Kalush Band» с песней «Stefania» вышла в финал. В число первых десяти финалистов также вошли творческие коллективы и артисты из Франции, Германии, Испании, Великобритании и Италии. Всего в первом полуфинале зрители увидели 16 композиций.

Комментируя событие, генеральный директор телеканала Карло Фуортес заявил: «Для RAI большая честь проводить конкурс песни «Евровидение» в Италии. Это большое европейское мероприятие, ориентированное на молодежь».

«Для нашего телеканала, для страны «Евровидение-2022» имеет особое значение - возродить в Италии, спустя более тридцати лет, подобное событие в сложный момент для Европы» - сказал итальянский представитель.