Первый отечественный форум QazPolymers-2022 подчеркнул большую роль нефтехимии в жизни казахстанцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый форум QazPolymers-2022 прошел сегодня в Атырау, став знаковой площадкой для обсуждения перспектив развития рынка полимерной продукции из отечественного полимерного сырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в форуме, организованном по инициативе АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), приняли представители академической науки, институтов развития, отраслевых бизнес-ассоциаций, производителей медтехники, изоляционных и упаковочных материалов, пластиковых труб, а также нефтеперерабатывающих, нефтехимических отечественных и зарубежных компаний.

Перед работой форума участники посетили ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» (KPI) по производству полипропилена — первенца газохимического комплекса экономики Казахстана. Старт его работе дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ноябре во время визита в Атыраускую область. Выход предприятия в 2023 году на полную мощность в 500 тысяч тонн продукции в год поставит его в один ряд с крупнейшими игроками на мировом рынке производства полипропилена.

Сам форум прошел в Центре развития коммуникаций имени Нурлана Балгимбаева, где его участников приветствовали аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев, а также профессор и ректор Атырауского университета нефти и газа Гульзада Шакуликова.

Разговор на форуме шел о важности создания отечественных предприятий, которые смогут выпускать высокотехнологичные продукты на базе углеводородов. Национальная нефтегазовая компания, по словам главы КМГ, готова им в этом деле оказать всевозможную поддержку.





Великую роль полимерного сырья, в частности, роль полипропилена в жизни популярно пояснил председатель правления АО «Национальный управленческий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев.

«96% всех товаров в мире производится из нефтехимической продукции, а мировое среднегодовое потребление продуктов нефтехимии на душу населения составляет — 300 кг. Взять, к примеру, ваш дом — в теплоизоляции вашей крыши, стен и пола присутствуют полиуретан, пластиковые панели и полиэтилен. В производстве мебели, помимо дерева, в большом количестве используются ПВХ, полистирол и полипропилен, а ваши телевизоры и стиральная машина сделаны в основном из полистирола, поликарбоната и того же полипропилена. Даже автомобили больше чем наполовину состоят из полимерной продукции, что позволяет снизить стоимость автотранспорта в 10 раз и понизить расход топлива на четверть», — рассказал на примерах о значении полимеров в повседневной жизни глава «Байтерека».





Основным сырьем для производства нефтехимических продуктов являются нефть и природный газ, огромные объёмы которых идут на экспорт.

«Если производить из этого сырья удобрения, масла и растворители, то можно увеличить добавленную стоимость в 2 раза. Производство полимеров увеличит добавленную стоимость до 7 раз, а производство готовых изделий из пластмасс - в целых 15 раз. По этой причине нам важно оказывать активную поддержку предприятиям–потребителям полимерного сырья, и мы как холдинг «Байтерек» вносим свой вклад в общее дело развития отечественной нефтехимии», — сообщил Канат Шарлапаев.

Участники форума в своих выступлениях делали акцент на том, что необходимо максимально использовать выгодную географию Казахстана, выпуская конечную продукцию для промышленной, пищевой, бытовой, медицинской и других отраслей, ориентируясь не только на спрос внутри страны, но и на экспортные возможности.

В рамках форума состоятся две панельные сессии: «Нефтегазохимия — новый драйвер диверсификации национальной экономики» и «Казахстанский полипропилен — перспективы развития отечественного бизнеса по производству конечной продукции».



