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    Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане

    25 Августа 2022, 10:11

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в культурном центре «Рух Ордо» города Чолпон-Аты на полях очередного Евразийского межправительственного совета стартовал первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественное открытие прошло с участием председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

    Более 200 делегатов из стран СНГ и ЕАЭС принимают участие в молодежном форуме, на котором планируется обсудить возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС, перспективы формирования молодежного кадрового резерва, креативные индустрии СНГ и ЕАЭС, точки роста молодежи, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ и другое.

    Встреча планирует объединить молодежных активистов, государственных служащих и начинающих дипломатов из стран-участниц ЕАЭС и СНГ. Мероприятие направлено на расширение процессов взаимодействия молодежи стран Союза и СНГ, создание новых возможностей для реализации молодежных инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.

    В рамках форума предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение четырех панельных дискуссий по направлениям «Молодые государственные служащие», «Креативная молодежь», «Молодые предприниматели», «Образование и общественные проекты».

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    СНГ Кыргызстан ЕАЭС Молодежь Сотрудничество
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