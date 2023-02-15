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    Первый министр Шотландии подала в отставку

    15 Февраля 2023, 17:48

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Первый министр Шотландии Никола Стерджен подала в отставку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    52-летняя Стерджен, которая занимала пост первого министра Шотландии с ноября 2014 года и одновременно является лидером Шотландской национальной партии, объявила о своей отставке в среду в ходе пресс-конференции в Эдинбурге.

    Она заявила, что останется на своем посту до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

    По ее словам, это решение не было реакцией на сиюминутные проблемы, а стало результатом более глубокой и долгосрочной оценки.

    «Я твердо верю в то, что мой преемник приведет Шотландию к независимости», - заявила Никола Стерджен.

    В последнее время Никола Стерджен пережила ряд политических неудач, включая отклонение Верховным судом Великобритании планов по проведению нового референдума о независимости Шотландии и критику однопартийцев за недостаточно жесткую позицию по отношению к Лондону в связи с этим.

    Согласно опросам общественного мнения, поддержка шотландской независимости превысила 50 % после отказа Верховного суда Великобритании, однако с тех пор снизилась до 44 %.

    Фото: PA MEDIA

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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