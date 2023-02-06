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    Первый межпарламентский форум стран Центральной Азии пройдет в Туркестане

    6 Февраля 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «9-10 февраля 2023 года в городе Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Мероприятие проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей по итогам четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан)», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Он уточнил, что в предстоящем межпарламентском форуме планируется участие спикеров и депутатов законодательных органов государств Центральной Азии.

    «Проведение данного межпарламентского форума предоставит возможность запустить процесс создания дополнительной платформы для укрепления межгосударственного сотрудничества по линии законодательных органов стран Центральной Азии. По итогам форума планируется принятие Туркестанской декларации», - проинформировал Айбек Смадияров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Международная деятельность РК Туркестан
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