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    Первый международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров пройдет в Астане

    6 Июля 2023, 16:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана состоялась пресс-конференция по случаю проведения I Международного военно-музыкального фестиваля военных оркестров «Астана – мәдениет керуені», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В ней приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Индии, Китая, Пакистана, России, Турции, Узбекистана, представители зарубежных и республиканских средств массовой информации.

    Присутствующих приветствовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Он выразил признательность зарубежным гостям за согласие принять участие в музыкальном форуме и столичному акимату за всестороннюю поддержку.

    Заместитель министра обороны отметил, что фестиваль направлен на развитие дружественных связей, укрепление международного культурного диалога, расширения мирных инициатив и повышение профессионального мастерства участников.

    «Миру известны Королевский Эдинбургский парад военных оркестров в Шотландии, Норвежский военный парад в Осло, фестиваль «Спасская башня» в Москве. Они получили широкое признание за рубежом. На наш фестиваль, посвященный юбилею Астаны, мы пригласили известные зарубежные коллективы, которые создадут атмосферу яркого, запоминающегося праздника», – сказал генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

    На пресс-конференции выступили руководители зарубежных делегаций, они поздравили астанчан с Днем города и выразили благодарность руководству страны и Министерству обороны за приглашение.

    Как заметил начальник Национального военно-патриотического центра заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов, все участники исполнят произведения казахстанских авторов и казахские народные мелодии, каждый оркестр подготовил свои сюрпризы, которые найдут живой отклик в сердцах зрителей.

    Представителей СМИ интересовало общее количество участников фестиваля – их, кстати, более пятисот, правила отбора в оркестры, их участие в других подобных форумах, репертуар и содержание программ.

    С большой теплотой и восхищением отозвались зарубежные гости о растущей быстрыми темпами столице и о ее жителях.

    Послушать живое исполнение военных оркестров можно будетсегодня, в 19.30 минут в Амфитеатре на набережной Ишима, 7 июля в 20 часов площади в районе монумента «Байтерек», у торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр» и на входе в Центральный парк. Завершится фестиваль 8 июля Гала-концертом в ледовом дворце «Барыс арена». Начало в 12.00 часов, вход свободный.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана День столицы Минобороны РК Музыка
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