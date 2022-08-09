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    • Первый международный шахматный фестиваль пройдет в Атырау

    9 Августа 2022 14:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общий гарантированный призовой фонд фестиваля составит 13 257 500 тенге, передает МИА «Казинформ».

    С 15 по 24 августа пройдет первый в Атырау международный шахматный фестиваль «Atyrau Chess Festival 2022». Призовой фонд соревнований превышает 13 млн тенге.

    В соревнованиях примут участие около 300 любителей шахмат, регистрацию прошли уже 260 участников, в числе которых известные международные гроссмейстеры и международные мастера из 9 стран: США, Нидерланды, Литва, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия.

    Целями проведения турнира являются популяризация и развитие шахмат как вида спорта в Казахстане, пропаганда здорового образа жизни, а также повышение мастерства молодых спортсменов и поиск юных дарований.

    Официальное открытие фестиваля запланировано на 16 августа. В программе заявлены три основных турнира – «Atyrau Open», «Atyrau Juniors» и «Atyrau Blitz». Результаты каждого из них будут оцениваться по знаменитой швейцарской системе, а за партиями можно будет наблюдать онлайн на сайтах www.chess.com, www.chess24.com и на официальном сайте фестиваля www.atyrauchessfestival.kz.

    Ожидается проведение мастер-классов и сеанса одновременной игры. В рамках фестиваля также пройдет первый семинар международных арбитров, где судьи после успешного экзамена смогут получить звание арбитр FIDE.

    «Миссия нашего фестиваля – внести посильный вклад во всестороннее развитие шахмат как вида спорта в Казахстане. Мы надеемся и верим, что турнир будет ярким событием, которое объединит представителей разных стран и возрастов. В рамках мероприятия каждый любитель шахмат сможет попробовать себя на «поле боя» и испытать свои силы на практике. Желаю только успехов и побед всем участникам фестиваля!», - отметила организатор фестиваля Динара Садуакасова, являющаяся многократной чемпионкой мира, а также первой представительницей Казахстана, победившей на чемпионате Азии по классическим шахматам среди женщин в 2019 году.
    #Спорт #Регионы #Шахматы #Атырау
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