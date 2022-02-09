Первый международный саммит «Один океан» пройдет во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - C 9 по 11 февраля 2022 г. в портовом городе Бресте, на северо-западе Франции пройдет первый международный саммит «Один океан» (One Ocean Summit), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие призвано содействовать обмену научной и профессиональной информацией между учеными, неправительственными организациями, предпринимателями и политиками в целях сохранения сложной экосистемы Мирового океана.

Саммит в Бресте организован по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в период председательствования Парижа в Европейском Совете в 2022 году.

Сегодня малоизученный океан занимает 70% поверхности планеты, но играет ключевую роль в поддержании климатического равновесия, отметили организаторы форума.

Результаты форума «Один океан» будут подводиться 11 февраля на совещании с участием двух десятков глав государств и правительств стран-участниц форума. Кроме того, саммит посетят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

В первые дни форума пройдут семинары и форумы, где «в живую» и онлайн будут представлены последние научные данные о состоянии океанов, роли океанов в культуре и экономике современного мира и другие экологические аспекты.

Международный форум «Один океан» вписывается в программу объявленного Организацией Объединенных Наций «десятилетия в защиту океана».

Организаторы надеются, что саммит станет подготовкой к принятию, уже в этом году, первых крупных международных обязательств по защите океана и обращению вспять уже нанесенного ему экологического ущерба.