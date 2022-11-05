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Первый международной чемпионат беркутчи проходит в Абайской области

5 Ноября 2022, 04:41
Первый международной чемпионат беркутчи проходит в Абайской области
5 Ноября 2022, 04:41

Первый международной чемпионат беркутчи проходит в Абайской области

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Урджарском районе Абайской области проходит первый международной чемпионат беркутчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Состязание завершится 6 ноября. В торжественном открытии мероприятия принял учаcтие аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.



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