Первый международной чемпионат беркутчи проходит в Абайской области
5 Ноября 2022, 04:41
5 Ноября 2022, 04:41
Первый международной чемпионат беркутчи проходит в Абайской области
УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Урджарском районе Абайской области проходит первый международной чемпионат беркутчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Состязание завершится 6 ноября. В торжественном открытии мероприятия принял учаcтие аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.
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