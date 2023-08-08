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    Первый матч Лиги Европы: «Астана» встретится с «Лудогорцем»

    8 Августа 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня «Астана» проведет первый матч в Лиге Европы. В третьем отборочном раунде соперником чемпиона Казахстана будет болгарский «Лудогорец», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Спорт Шредингера.

    «Лудогорец» основан в 2000 году. В 2011-м клуб впервые вышел в высший дивизион и сразу же стал чемпионом, не отдавая титул больше никому - 12 подряд чемпионств. Такому доминированию клуб обязан владельцу - бизнесмену Кириллу Домучиеву (состояние - $2,2 миллиарда).

    «Лудогорец» играл в групповом раунде Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах, а в группе Лиги Европы провел шесть сезонов и доходил до 1/8 финала в 2014-м. В прошлом сезоне болгарский клуб остановился в шаге от группы Лиги конференций, а в этом вылетел во втором раунде ЛЧ от словенской «Олимпии» (1:1, 1:2).

    Матч «Астана» - «Лудогорец» стартует в 20:00. Посмотреть его можно будет в прямом эфире Qazsport.

    Победитель пары «Астана» - «Лудогорец» гарантирует себе как минимум группу Лиги конференций и сыграет с нидерландским «Аяксом» за выход в группу Лиги Европы

    Проигравший в паре «Астана» - «Лудогорец» сыграет за выход в группу Лиги конференций - с победителем пары «Партизани» (Албания) - «Валмиера» (Латвия)

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Спорт Футбол Лига европы
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