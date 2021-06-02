Первый крытый бассейн построен в Амангельдинский районе Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии 30-летия Независимости Казахстана в Амангельдинском районе построен первый крытый бассейн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие бассейна состоялось в День защиты детей, в районном центре – селе Амангельды. В своем Послании Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, что «необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям».

Инициативу Главы государства поддержали частные инвесторы. Плавательный бассейн в селе Амангельды построил уроженец Амангельдинского района, известный меценат, путешественник Сапар Искаков.

«Стоимость проекта составила 120 миллионов тенге. Будет создано 15 новых постоянных рабочих мест. Бассейн соответствует стандартам и послужит дальнейшей пропаганде в районе здорового образа жизни, развитию добрых спортивных традиций», – отметила в своем выступлении заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

В настоящее время более 33% жителей области отдают свои предпочтения активным занятиям спортом. В связи с этим, динамичными темпами развивается спортивная инфраструктура.

За последние годы введены в эксплуатацию крытый футбольный манеж, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, лыжная база с лыжероллерной трассой, школа бокса, проведена реконструкция 3 стадионов, отремонтировано 12 объектов спорта, в том числе в 2020 году на стадионе с. Амангельды был уложен искусственный газон футбольного поля.

В целом необходимо отметить, что в районе выстроено успешное трехстороннее сотрудничество государства, бизнеса и местного сообщества. В рамках программы «Рухани жаңғыру» в текущем году будет реализовано 15 совместных проектов на сумму 352 млн тенге.

Благодаря такому партнерству, только при поддержке Сапара Искакова началось строительство Туристического хаба в с.Амангельды, стоимость которого составляет 1 млрд тенге. Ввод объекта ожидается в 2023 году.

Кроме того, меценатом осуществляется поддержка молодых художников, писателей, акынов, журналистов, композиторов в издании ими своих книг, журналов, газет. Были изданы книги «Торғай тарландары» (I, II том) Адильбека Жакып и «Қыпшақ қайраткерлері» Өтегена Абдраман.

Данная работа транслируется по всей области. В текущем году будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Торгай и Узунколь. Начнется строительство комплексов в селах Аманкарагай и Карабалык. В рамках проектов государственного частного партнерства в городе Костанай будут введены в эксплуатацию пятидесяти метровый плавательный бассейн и Ледовый дворец спорта.

Вместе с тем, в области предусмотрены бюджетные средства для развития спортивного государственного заказа, что позволит обеспечить доступ детей к платным секциям, которые будут компенсированы за счёт бюджета.