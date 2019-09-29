Первый космонавт ОАЭ взял на МКС пособие о времени молитв в космосе

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15», стартовавшего с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года, уже почти трое суток работает на МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа аль-Мансури приступили к выполнению своих космических программ.

Во время предстартовой пресс-конференции Аль Мансури рассказал о своей программе полета и, отвечая на вопрос о том, как будет он совершать в космосе обязательную пятикратную для мусульманина молитву, обещал записать и показать этот момент.

Как стало известно, специально к полету в космос своих космонавтов Департамент исламских дел и благотворительности (религиозное правительственное агентство ОАЭ) издало ограниченным тиражом пособие о времени молитв и постов на МКС.

Дело в том, что в течение одних суток МКС совершает почти 16 оборотов вокруг Земли, то есть космонавты за 24 часа наблюдают примерно 16 заходов и 16 рассветов Солнца. Как ориентироваться по времени, совершая намаз?

В пособии, которое было выдано космонавту ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и его дублеру Султану аль-Нейади, а также всем желающим на Байконуре перед стартом, есть ответы на возникающие вопросы. К примеру, придется ли аль-Мансури молиться каждые полтора часа? Как быть с ориентацией на Каабу в Мекке, в сторону которой молятся правоверные, учитывая, что МКС находится постоянно в движении? Что делать с воздержанием от пищи, если предписано держать пост полдня и в определенные часы утром на Земле?

Вместе с пособием арабский космонавт взял с собой в космос Коран, шелковый флаг ОАЭ, 30 семян пустынного дерева гаф, немного еды, семейные фотографии, снимок первого президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна во время его встречи с тремя американскими астронавтами в 1976 году, а также книгу вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума «Мой рассказ» (Qissati).

Кстати, Хаззаа аль-Мансури стать третьим арабом в космосе, но первым от своей страны ОАЭ. Его арабскими предшественниками в космосе стали саудовский принц, полковник ВВС королевства Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, совершивший полет в составе шаттла Discovery в 1985 году, и сирийский военный летчик Мухаммед Фарис, который в 1987 году в течение недели участвовал в работе экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Как сообщалось, в июне 2018 года Роскосмос и Космический центр им. Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете космонавта ОАЭ на МКС. Были отобраны два кандидата в астронавты – военный летчик Хаззаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки аль-Нейади, которые почти год готовились в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звездном городке. В итоге аль-Мансури был определен в основной состав, аль-Нейади был назначен его дублером.

Первому космонавту ОАЭ 35 лет, он – военный летчик, в свое время был самым молодым пилотом истребителя F-16. О полете в космос мечтал с детства, поэтому и пошел учиться в Высшее летное училище им. Халифы бен Заида. Женат, отец четверых детей.