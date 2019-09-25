Первый космонавт ОАЭ обещал показать, как будет совершать намаз в космосе

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершилась предстартовая пресс-конференция основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-15», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более часа космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (командир), астронавт NASA Джессика Меир (бортинженер-1) и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури (бортинженер-2), а также их дублеры - космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и участник космического полёта от ОАЭ Султан аль-Неяди отвечали на вопросы журналистов.

Перед пресс-конференцией состоялось заседание Государственной комиссии, которая утвердила составы экипажей ТПК «Союз ТМ-15» и подтвердила готовность ракеты-носителя «Союз-ФГ» и наземной инфраструктуры к запуску по программе Международной космической станции.

На космодром Байконур для наблюдения за подготовкой и запуском очередной экспедиции на МКС прибыло много гостей, в том числе журналистов.

Экипажи рассказали о программе полета, поделились впечатлениями перед стартом. Особое внимание представителей СМИ было уделено первому космонавту ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

36-летний военный летчик аль-Мансури был отобран из более чем четырех тысяч кандидатов после успешного прохождения психологических и физических исследований как в ОАЭ, так и за пределами государства.

Хаззаа рассказал журналистам о том, что у него большая программа научных экспериментов, фото-, видеосъемок.

«Будут образовательные эксперименты, с участием детей, работа по программе Роскосмоса по изучению влияния космической среды на организм человека, вместе с японским космическим агентством Джакса буду управлять роботом на борту МКС, проведу 56 медицинских исследований», - поделился планами космонавт.

На вопрос журналистов о национальной еде и совершении обязательной для мусульманина молитвы аль-Мансури ответил, что действительно везет с собой приготовленную на Земле провизию и обязательно угостит ею своих друзей. По поводу намаза Хаззаа отметил, что как летчик, который летает на истребителе, привык молиться в небе. «В космосе, конечно, все будет по-другому, и я хочу запечатлеть этот момент, указывая на Землю», - сказал арабский космонавт.

На вопрос журналистов, что бы мог сегодня сказать первый космонавт ОАЭ Шейху Зайду, который еще 30 лет назад во время встречи с американскими астронавтами озвучил мечту арабов о космосе, аль-Мансури ответил: «Еще несколько лет назад я не смог бы ничего сказать, а сегодня я говорю: мы, Ваши сыны, сделали это, у нас есть космонавты, своя космическая программа. Я благодарен за эту возможность руководству моей страны и хочу выразить великую благодарность Юрию Гагарину, Нилу Амстронгу, космонавтам, инженерам, всем, кто причастен к освоению космоса, всему человечеству».

Как известно, первый космонавт ОАЭ будет работать на МКС по программе посещения 8 суток, Олег Скрипочка и Джессика Меир отправляются в долгосрочную экспедицию на 187 суток.

Пресс-конференция экспедиции МКС- 61/62 получилась очень теплой и доброжелательной. Космонавты и астронавты представили журналистам находящихся в зале родственников. На Байконур проводить отца семейства в третий космический полет приехала супруга Олега Скрипочки и двое его детей. Джессику Меир в первый космический полет провожают мама, три сестры, два брата и большая группа близких друзей. Хаззаа аль-Мансури сопровождают супруга и дети. Но, по мнению первого космонавта ОАЭ его благословляет в космос вся его страна. И это похоже на истину.

Старт с космодрома Байконур пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с международным экипажем, в составе которого находится первый космонавт ОАЭ, запланирован на 25 сентября 2019 года в 19 часов 57 минут 53 секунды по времени Нур-Султана.