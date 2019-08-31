Первый космонавт ОАЭ готов к полету на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший пуск с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 25 сентября 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина проходит второй день экзаменационных комплексных тренировок у экипажей МКС-61/62, а также экспедиции посещения (ЭП)-19, сообщает пресс-служба ЦПК.

Основной экипаж МКС-61/62/ЭП-19 в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир и участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури 30 августа 2019 года работали на тренажёре пилотируемого корабля «Союз». А дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди — на тренажёре российского сегмента Международной космической станции.

Командир экипажа корабля «Союз МС-15» Олег Скрипочка рассказал журналистам, что у экзаменационной комиссии не было замечаний, и его экипаж получил оценку «отлично». Хаззаа Аль Мансури признался, что совсем не волновался на экзаменах. В ЦПК все к нему относятся радушно, инструкторы и преподаватели хорошо его подготовили, приводит слова первого космонавта ОАЭ пресс-служба ЦПК.

Ожидается, что на космодром Байконур для заключительного этапа предстартовой подготовки основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-15» прибуду за две недели до старта.