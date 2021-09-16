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    Первый космический киноэкипаж готов к полету с Байконура

    16 Сентября 2021, 19:53

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур ожидают прибытияосновного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-66), в составе которых находится съемочная группа фильма «Вызов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК), которая подвела итоги готовности к космическому полету обоих экипажей.

    По заключению комиссии, экипажи 66-й экспедиции на Международную космическую станцию к выполнению космического полета на корабле «Союз МС-19» и на российском сегменте МКС подготовлены и рекомендованы к началу подготовки на космодроме Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    В состав основного экипажа МКС-66 вошли Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля «Союз МС-19», командир МКС-66 Антон Шкаплеров, Роскосмос, участник космического полета Клим Шипенко, участник космического полета Юлия Пересильд.

    Дублирующий экипаж МКС-66: Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля «Союз МС», бортинженер МКС Олег Артемьев, участник космического полета Алексей Дудин, участник космического полета Алена Мордовина.

    Напомним, фильм с рабочим названием «Вызов», который будет сниматься в космосе - часть уникального научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса. В составе первого космического киноэкипажа, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова - актриса Юлия Пересильд и режиссер-оператор Клим Шипенко.

    Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

    Прибытие экипажей МКС-66 на космодром Байконур ожидается 18 сентября 2021 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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