Первый казахстанский спортсмен стартовал на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Олимпийские игры в Токио начались и для казахстанских спортсменов Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым от Казахстана начал выступление на турнире Владислав Яковлев — он представляет страну в соревнованиях по академической гребле. Первым стартом для 28-летнего казахстанского гребца на Олимпиаде-2020 стало выступление в одиночке.

Также сегодня Казахстан будет представлен в еще одном виде спорта — стрельба из лука. На соревнования заявлены три спортсмена — Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ильфат Абдуллин. Они выступят в 10:00 по времени Нур-Султана.

Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа







