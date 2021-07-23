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Первый казахстанский спортсмен стартовал на Олимпиаде в Токио
23 Июля 2021 07:44
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Олимпийские игры в Токио начались и для казахстанских спортсменов Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первым от Казахстана начал выступление на турнире Владислав Яковлев — он представляет страну в соревнованиях по академической гребле. Первым стартом для 28-летнего казахстанского гребца на Олимпиаде-2020 стало выступление в одиночке.
Также сегодня Казахстан будет представлен в еще одном виде спорта — стрельба из лука. На соревнования заявлены три спортсмена — Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ильфат Абдуллин. Они выступят в 10:00 по времени Нур-Султана.
Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа
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