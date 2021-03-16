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    Первый казахстанский ProductCamp пройдет в Караганде

    16 Марта 2021, 02:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В IT-хабе города Караганды 21 марта состоится первый казахстанский ProductCamp. Его в нашей стране представляет Терриконовая долина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участие в конференции бесплатное. Она будет проходить как онлайн, так и офлайн. В офлайн-формате четыре спикера презентуют доклады на актуальные темы и пообщаются со зрителями в IT-хабе. Также участники получат доступ к записям параллельных видеотрансляций ProductCamp из других городов.

    Одним из спикеров мероприятия станет руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Рустам Байжанов.

    Каждый, кто приходит на Camp, уже причастен к его созданию. Потому что помимо докладов на актуальные темы зрители могут вступать в дискуссии со спикером и между собой. Это обмен опытом и вклад в создание сообщества продакт-менеджеров в своём городе.

    Узнать подробнее о ProductCamp и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

    К сведению, ProductCamp - это сильнейшее комьюнити по продакт-менеджменту, которое объединяет профессионалов из разных стран в сфере цифровых технологий и инноваций.

    Продакт-менеджер - специалист, отвечающий за создание продукта, анализ рынка, ассортиментную политику, ценообразование, продвижение продукта и т.д.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Общество
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