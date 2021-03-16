Первый казахстанский ProductCamp пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В IT-хабе города Караганды 21 марта состоится первый казахстанский ProductCamp. Его в нашей стране представляет Терриконовая долина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в конференции бесплатное. Она будет проходить как онлайн, так и офлайн. В офлайн-формате четыре спикера презентуют доклады на актуальные темы и пообщаются со зрителями в IT-хабе. Также участники получат доступ к записям параллельных видеотрансляций ProductCamp из других городов.

Одним из спикеров мероприятия станет руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Рустам Байжанов.

Каждый, кто приходит на Camp, уже причастен к его созданию. Потому что помимо докладов на актуальные темы зрители могут вступать в дискуссии со спикером и между собой. Это обмен опытом и вклад в создание сообщества продакт-менеджеров в своём городе.

Узнать подробнее о ProductCamp и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

К сведению, ProductCamp - это сильнейшее комьюнити по продакт-менеджменту, которое объединяет профессионалов из разных стран в сфере цифровых технологий и инноваций.

Продакт-менеджер - специалист, отвечающий за создание продукта, анализ рынка, ассортиментную политику, ценообразование, продвижение продукта и т.д.