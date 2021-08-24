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    Первый казахстанский экипаж победил в заезде индивидуальной гонки «Танкового биатлона»

    24 Августа 2021, 19:03

    АЛАБИНО. КАЗИНФОРМ - В подмосковном Алабино в соревнования вступили танкисты Вооруженных сил Казахстана. Соперниками по заезду стали первые экипажи команд Азербайджана, Беларуси и Сербии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    С самого начала гонки механик-водитель из Аягозской танковой бригады старший сержант Нурман Байжанов задал высокий темп. Он безупречно прошел все препятствия на трассе. Военнослужащие танковой бригады из пгт гвардейский командир экипажа капитан Абдулхаким Дуйсенов и наводчик-оператор сержант -го класса Сунгат Садвакасов успешно поразили все цели из танковой пушки, пулеметов НСВТ и ПКТ.

    Соперники из Азербайджана и Беларуси являются серьезными конкурентами, но не сумели опередить уверенно действовавший казахстанский экипаж, заняв второе и третье места.

    В индивидуальной гонке предстоят еще заезды вторых и третьих экипажей. По суммарному времени всех трех экипажей определятся участники полуфиналов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Россия
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