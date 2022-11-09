Первый карбоновый полигон появился в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Объект расположен на биостанции аула Жолтаптык Павлодарской области. Он объединит силы науки и бизнеса региона для изучения потоков парниковых газов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Официальное открытие первого в Казахстане и Центральной Азии карбонового полигона состоялось в рамках республиканской конференции «Перспективы устойчивого развития сельских территорий в контексте новой экономической политики Казахстана.

В мероприятии приняли участие заместитель директора секретариата по целям в области устойчивого развития АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК Ерлан Каримов.

– Климат меняется очень существенно. Одна из ключевых проблем сегодня – отсутствие достоверных данных о том, что происходит с климатом, от чего зависят и как происходят его изменения. Именно наличие этих надежных данных позволит нам прогнозировать изменения. С этой целью было принято решение о создании системы карбоновых полигонов, — сказал на церемонии открытия Ерлан Каримов.

Полигон способен стать частью эколого-климатического трансекта через всю Центральную Азию, с севера на юг. Оператором полигона предложено стать АО «Университет КАЗГЮУ», участие в исследованиях примут ученые из ведущих международных вузов мира. Поддержку проекту оказывает Фонд Земли «Устойчивое развитие» — координатор «Национального дня посадки леса Республики Казахстан».

Площадь жолтаптыкского полигона — два гектара. Оборудование, которое планируется здесь установить, позволит проводить мониторинг выбросов парниковых газов на территории более 10,6 тысячи гектаров.

– На базе полигона мы сможем начать формировать научные основы для мониторинга климатически активных газов. Полигон создается в партнерстве университетов и научных организаций. У каждого из них уникальная исследовательская повестка и образовательная и просветительская миссия. Наша задача — включить в эту большую работу и поднять уровень культуры по проблеме у студентов и школьников, — рассказал о значимости проекта председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие» Алан Бесен.

Он добавил, что партнерство университетов и академических институтов позволит стране сделать свой вклад в решение глобальной проблемы — выстраивание научно обоснованной системы мониторинга климатически активных газов, которая будет признана не только в Казахстане, но и за рубежом.

– Мы активно работаем по направлению не только климатических проектов, но и новых технологий улавливания, транспортировки, переработки и депонирования углерода. На это есть огромный запрос у отечественных корпораций, — подчеркнул Алан Бесен.

Карбоновый полигон, расположенный в ауле Жолтаптык Железинского района Павлодарской области, подразумевает возможность создания нескольких участков. Сегодня дан старт работе первого участка с учетом уникальной особенности большой области – разнообразия экосистем Южной Сибири, находящихся на территории Казахстана.

Он охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: леса, озера, болота и агроценозы. Здесь будет проводиться анализ территории для расчета биологической массы, видового состава растений и состояния почв. Ученые будут собирать информацию при помощи беспилотных систем и наземного оборудования.

Исследования помогут разработать комплекс научных и технологических решений для точного учета поглощения и выбросов парниковых газов. Исследователи смогут детально оценивать секвестрационный потенциал каждой экосистемы, разрабатывать наиболее эффективные для поглощения углекислого газа сочетания видов и сортов растений.

На открытии полигона были подписаны соглашения между Фондом Земли «Устойчивое развитие» и консорциумом «Жолтаптык», куда вошли ТОО «Агрохолдинг BIRLIK», КХ «Alimov», КХ «Druzik», КХ «Bessen», КХ «Askarov», КХ «Baidala», о разработке и реализации совместных образовательных и практических программ по проблемам низкоуглеродного развития.

Карбоновые полигоны — это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, производства батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода. Документ подписали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте. Выступая на конференции, глава Еврокомиссии высказалась о водородном партнерстве с Казахстаном.

Фото: pavlodarnews.kz