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Первый кабинет гемодиализа открыли в райцентре СКО

26 Июля 2018 12:46 189
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Первый кабинет гемодиализа открыли в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В центральной районной больнице Тайыншинского района открыли кабинет гемодиализа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации региональной службы коммуникаций, на приобретение оборудования для кабинета потратили более 50 миллионов тенге. Это первый кабинет гемодиализа в районах области. До этого времени процедуру проводили только в Петропавловске.

«По нашему району зарегистрированы 12 пациентов, которые проходят процедуру. Она проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пациентам с хронической почечной недостаточностью гемодиализ необходим 3 раза в неделю. На аппарате мы можем принимать три человека сразу, в смену шесть человек. По времени процедура проходит 4 часа», - сказал главный врач Тайыншинской центральной районной больницы Анатолий Рафальский.


Первый кабинет гемодиализа открыли в райцентре СКОПо словам руководителя управления здравоохранения Тимура Султангазиева, в регионе наблюдается небольшое увеличение пациентов, которым необходим гемодиализ.

«В прошлом году их было 125, в этом году - 137 человек. Это связано с тем, что улучшилась диагностика пациентов. Необходимо понимать, что хроническая почечная недостаточность - заболевание достаточно скрытое», - отметил Т. Султангазиев.


Первый кабинет гемодиализа открыли в райцентре СКООн подчеркнул, что не все пациенты с хронической болезнью почек должны проходить гемодиализ.

«Альтернативой гемодиализу является трансплантация почки. В прошлом году она была у двух пациентов. В целом, в области проживают 22 человека с почкой после трансплантации», - сказал Т.Султангазиев.

В Петропавловске первый гемодиализный центр «Нефрос - СК» был открыт в 2014 году на базе 3 городской больницы. Он на 12 аппаратов. Сейчас там проходят лечение 62 пациента.

«Наш центр обслуживает и городских, и сельских жителей. Проблема в том, что ездить на лечение неудобно и дорого. Поэтому пациенты обратились к акиму области, и он вышел с таким предложением - открыть диализные центры в районах области», - отметила директор ТОО «Нефрос - СК» Лилия Гмызина.

На гемодиализ в Тайыншу будут приезжать жители Акжарского, Уалихановского и Айыртауского районов. Запланировано открытие такого кабинета в районе Шал акына.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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