Первый кабинет гемодиализа открыли в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В центральной районной больнице Тайыншинского района открыли кабинет гемодиализа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, на приобретение оборудования для кабинета потратили более 50 миллионов тенге. Это первый кабинет гемодиализа в районах области. До этого времени процедуру проводили только в Петропавловске.

«По нашему району зарегистрированы 12 пациентов, которые проходят процедуру. Она проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пациентам с хронической почечной недостаточностью гемодиализ необходим 3 раза в неделю. На аппарате мы можем принимать три человека сразу, в смену шесть человек. По времени процедура проходит 4 часа», - сказал главный врач Тайыншинской центральной районной больницы Анатолий Рафальский.



По словам руководителя управления здравоохранения Тимура Султангазиева, в регионе наблюдается небольшое увеличение пациентов, которым необходим гемодиализ.

«В прошлом году их было 125, в этом году - 137 человек. Это связано с тем, что улучшилась диагностика пациентов. Необходимо понимать, что хроническая почечная недостаточность - заболевание достаточно скрытое», - отметил Т. Султангазиев.



Он подчеркнул, что не все пациенты с хронической болезнью почек должны проходить гемодиализ.

«Альтернативой гемодиализу является трансплантация почки. В прошлом году она была у двух пациентов. В целом, в области проживают 22 человека с почкой после трансплантации», - сказал Т.Султангазиев.

В Петропавловске первый гемодиализный центр «Нефрос - СК» был открыт в 2014 году на базе 3 городской больницы. Он на 12 аппаратов. Сейчас там проходят лечение 62 пациента.

«Наш центр обслуживает и городских, и сельских жителей. Проблема в том, что ездить на лечение неудобно и дорого. Поэтому пациенты обратились к акиму области, и он вышел с таким предложением - открыть диализные центры в районах области», - отметила директор ТОО «Нефрос - СК» Лилия Гмызина.

На гемодиализ в Тайыншу будут приезжать жители Акжарского, Уалихановского и Айыртауского районов. Запланировано открытие такого кабинета в районе Шал акына.