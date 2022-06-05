Первый избиратель в Баку проголосовал на референдуме

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку одним из первых на республиканском референдуме приблизительно в 07:06 утра проголосовал гражданин РК Арас Мамедов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец отдал свой голос на избирательном участке №262, расположенном в здании Посольства РК в Азербайджане.

Граждане РК, достигшие 18 лет, могут отдать свой голос здесь с 7 утра до 8 вечера местного времени.

В Азербайджане сегодня проживают порядка тысячи казахстанцев, их них на постоянной основе – около 400 человек.