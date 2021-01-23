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    Первый фрегат собственного производства спустили на воду в Турции

    23 Января 2021, 23:50

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На одной из оборонных верфей Турции состоялся спуск на воду первого отечественного фрегата «Стамбул» (F-515), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Agency.

    Строительство фрегата велось на одной из оборонных верфей Стамбула. Проект курирует Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции. Фрегат «Стамбул» класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов - MİLGEM.

    Длина фрегата - 113 метров, ширина - 14,4 метра. Водоизмещение пятого отечественного военного судна ВМС Турции - около трех тысяч тонн. Фрегат «Стамбул» оснащен системой пуска ракет типа «земля-воздух» и будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году.

    В целом в рамках MİLGEM планируется строительство четырех фрегатов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Строительство Армия Турция
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