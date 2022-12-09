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    Первый форум QazPolymers-2022 по нефтегазохимии прошел в Атырау

    9 Декабря 2022, 17:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый форум QazPolymers-2022 прошел сегодня в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участие в форуме приняли представители академической науки, институтов развития, отраслевых бизнес-ассоциаций, производителей медтехники, изоляционных и упаковочных материалов, пластиковых труб, а также нефтеперерабатывающих, нефтехимических компаний. Перед работой форума они посетили ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc». Это первенец газохимического комплекса экономики Казахстана. Выход предприятия в 2023 году на полную мощность в 500 тысяч тонн продукции в год поставит его в один ряд с крупнейшими игроками на мировом рынке производства полипропилена.

    Участников форума приветствовал аким Атырауской области Серик Шапкенов.

    Разговор на нем шел о важности создания отечественных предприятий, которые смогут выпускать в стране высокотехнологичные продукты на базе углеводородов.

    «96% всех товаров в мире производится из нефтехимической продукции, а мировое среднегодовое потребление продуктов нефтехимии на душу населения составляет – 300 кг! Взять, к примеру, ваш дом – в теплоизоляции крыши, стен и пола присутствуют полиуретан, пластиковые панели и полиэтилен. В производстве мебели помимо дерева в большом количестве используются ПВХ, полистирол и полипропилен, а телевизоры и стиральные машинки сделаны в основном из полистирола, поликарбоната и того же полипропилена. Даже автомобили больше чем на половину состоят из полимерной продукции, что позволяет снизить стоимость автотранспорта в 10 раз и понизить расход топлива на четверть», - рассказал председатель АО «Национальный управленческий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев.

    Основным сырьем для производства нефтехимических продуктов являются нефть и природный газ, огромные объемы которых идут на экспорт.

    «Если производить из этого сырья удобрения, масла и растворители, то можно увеличить добавленную стоимость в 2 раза. Производство полимеров увеличит добавленную стоимость до 7 раз, а производство готовых изделий из пластмасс - в целых 15 раз. Поэтому нам важно оказывать активную поддержку предприятиям – потребителям полимерного сырья. Холдинг «Байтерек» вносит свой вклад в общее дело развития отечественной нефтехимии», - сообщил Канат Шарлапаев.

    Участники форума в своих выступлениях делали акцент на том, что необходимо максимально использовать выгодную географию Казахстана, выпуская конечную продукцию для промышленной, пищевой, бытовой, медицинской и других отраслей. Ориентируясь не только на спрос внутри страны, но и на экспортные возможности.

    В рамках форума прошли две панельные сессии: «Нефтегазохимия — новый драйвер диверсификации национальной экономики» и «Казахстанский полипропилен — перспективы развития отечественного бизнеса по производству конечной продукции».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Регионы Атырау
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