Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прибытие первого эшелона спасателей из Турции в Алматы состоится в субботу, 18 февраля, передает МИА «Казинформ».

Казахстанские спасатели прибудут в 23.10.

Напомним, Правительство Казахстана приняло решение выделить Турции 1 миллион долларов в качестве экстренной помощи. Двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека. Казахстанские спасатели спасли из-под развалин 7 человек. Казахстан отправил в зону бедствия более 160 тонн гуманитарной помощи, 28 генераторов. Более 3 млн 600 тысяч долларов США собрали казахстанцы для пострадавших при землетрясении в Турции.

Кроме того, казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь. Они уже закупили около 50 юрт. Около 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.



