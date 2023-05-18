Первый энциклопедический фотоальбом о сайгаках презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялась презентация первого энциклопедического фотоальбома о сайгаках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотоальбом издан на казахском, русском и английском языках. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня в Казахстане отсутствовала научно-познавательная литература с подробной информацией о сайгаках. Одна из последних книг, основанная на полноценных исследованиях, была издана еще в 1982 году.

Автор альбома - кандидат технических наук Каиргельды Кабылдин. По его словам, нынешнее поколение не так много знает о сайгаках.

«Основные источники информации - статьи и телесюжеты, которые освещали массовую гибель сайгаков, а также новости, связанные с браконьерством, фото- и видеоматериалы, публикуемые в социальных сетях зоозащитниками. Фотоальбом AQBOKEN Saiga tatarica издан, в первую очередь, с целью восполнить этот пробел», - сказал Каиргельды Кабылдин.

В альбоме акцент сделан не только на фотографиях, но и на научно-познавательных сведениях, в том числе биологических особенностях и местах обитания сайги.

«На самом деле этот проект очень своевременный, здесь мы можем отметить те самые усилия, которые были сделаны для сохранения и восстановления численности сайгаков. Думаю, фотоальбом станет частью истории страны», - сказала директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

Фотоальбом не предназначен для продажи и будет передан в библиотеки образовательных учреждений и экологическим организациям Атырауской области.