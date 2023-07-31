Первый электронный аукцион на право разведки твердых полезных ископаемых сделают закрытым в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 августа на цифровой платформе «E-Qazyna.kz» пройдут торги на право разведки твердых полезных ископаемых (ТПИ). Ожидается, что «с молотка» уйдет 29 участков недр, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщает пресс-служба АО «Информационно-учетный центр».

Это первые торги такого типа – ранее электронные торги в этой сфере не проводились. Это также первый опыт для Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Именно это ведомство курирует сферу недропользования в части ТПИ.

«Перед электронными торгами была проведена большая подготовительная работа. Много времени было уделено выработке правил, механизмов проведения таких торгов и согласование их со всеми госорганами. Кроме того, специалисты АО «Информационно-учетный центр» разработали специально отдельный функционал именно под ТПИ. В нём информация об участках «визуализирована» на карте Казахстана, есть также разделы статистики и другие блоки. На выработку НПА у Министерства индустрии на все эти процедуры ушло целых пять лет. Наконец, такие торги, пусть и закрытые, состоятся, что станет значительным шагом в развитии отрасли и ее привлекательности для инвесторов», – говорит главный специалист АО «ИУЦ» Министерства финансов РК Амангельды Бакин.

К твердым полезным ископаемым относят горючие ископаемые (торф, уголь, сланцы), металлические ископаемые (руды металлов), неметаллические ископаемые – это строительные материалы (базальт, гранит и т.д.), а также химическое сырье (соль).

До настоящего времени право на разработку месторождений ТПИ государство реализовывало через обычные аукционы. С 1 августа торги будут проводится онлайн, что сделает участия в торгах удобным, так как аукционный зал будет доступен из любой точки планеты. Кроме того, участники аукциона не видят друг друга, что исключает предварительные договоренности, повышает конкуренцию среди участников, и, как итог, – государство получит более выгодное предложение для пополнения казны.

Ранее электронные аукционы на право разработки участков недр проводились лишь в сфере углеводородов (нефтегазовые месторождения). С декабря 2020 года всего прошло уже 86 аукционов на право разведки и добычи углеводородов. На этих торгах государство выручило более 81 млрд тенге. При этом стартовая цена по участкам недр составляла 6,2 млрд тенге. Таким образом, за счет конкуренции на аукционе стоимость лотов выросла более чем в 13 раз. Отметим также, что аукционы проходят онлайн, а зал для проведения торгов является публичным, то есть любой желающий может наблюдать за ходом аукциона.

Единственным ограничением конкуренции онлайн-торгов является то, что участники должны заранее предварительно подать заявку на портал Nedra.kz и только зарегистрированные в KazNedra смогут участвовать в онлайн-торгах. Поэтому торги являются закрытыми (среди ограниченного круга участников). Этим они отличаются от всех других государственных торгов, проводимых по государственному имуществу, углеводородам, радиочастотному спектру и т.д.

Торги по ТПИ на право разведки состоятся 1 августа с 10:00 и закроются в 17:00 (АСТ) в случае, если соперничество будет продолжаться до официального закрытия торгов.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК аналогичные торги, но уже на право добычи ТПИ также будут проводиться в электронном виде после внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты.