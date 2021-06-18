Первый экоотель появился в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Уникальный для Костанайской области бизнес-проект появился при поддержке государства. Костанайцев и гостей региона радует экоотель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе региональной палаты предпринимателей, на реализацию необычного проекта предприниматель Гульмира Капенова получила грант в размере пяти млн тенге, окончив курсы при Палате предпринимателей Костанайской области.

Над развитием внутреннего туризма бизнес-леди работает не первый год. Знаменитые «тюльпанные» туры в Наурзумский заповедник, экскурсии на верблюжью ферму, путешествие по сакральным местам. Эти направления стали популярными среди костанайцев и гостей области с ее легкой руки. Экоотель – очередное детище, над созданием которого Гульмира Капенова и ее команда Центра образования и туризма работали много месяцев. Как считает Г. Капенова, в условиях пандемии экоотель – отличная альтернатива заграничному отдыху. Тем более, в Костанайской области много живописных уголков, о которых просто не знают.

«Экоотель находится на берегу озера в Алтынсаринском районе, недалеко от поселка Красный Кордон. Палаточный городок рассчитан на 20-30 мест. Он мобильный, его месторасположение можно менять в зависимости от сезонности и пожеланий клиентов. Еще один плюс экоотеля – его доступность по цене. Можно провести отличные выходные на лоне природы, не выезжая далеко и не тратя много денег. Мы считаем, что данное направление будет популярно как среди жителей нашей области, так и среди ее гостей. Интерес уже есть, палатки бронируют», - рассказала Гульмира Капенова. Аналогов экоотелю в Костанайской области нет. Впрочем, и для всего Казахстана проект нетипичный. На сегодня таких в стране единицы.