Первый чемпионат Азии по волейболу на снегу пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация волейбола (AVC) выступила с предложением провести первый чемпионат Азии по волейболу на снегу в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Проведение первой в истории азиатской версии данного турнира запланировано на конец февраля 2022 года. В качестве локации для зимних волейбольных состязаний рассматривается Усть-Каменогорск или Нур-Султан.

У сборной Казахстана имеется опыт участия в соревнованиях по данному виду спорта - в декабре 2018 года в Москве женская команда нашей страны вошла в пятёрку лучших Евротура по волейболу на снегу.

«Международная федерация волейбола (FIVB - прим.) не скрывает своих амбиций и стремится стать первой в мире федерацией, которая будет представлена как на зимних, так и на летних Олимпийских играх, - говорит генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола Ермек Сырлыбаев. - Пляжный волейбол, к примеру, на Олимпийских играх по популярности и продаже билетов обошел уже классический волейбол. То есть интерес у публики к этому виду спорта большой. Соответственно, таким же путём FIVB планирует развивать и волейбол на снегу. Уже есть отработанный мяч бренда Mikasa. Он не деформируется на холоде. Правила игры, высота сетки, размеры площадки восемь на восемь. Всё, как в пляжном волейболе. Но только играют три на три игрока. А также есть запасной четвёртый игрок. Единственное, что сейчас не разработано - это специальная обувь. Большинство волейболистов на снегу играют в шипованных футбольных бутсах.

Презентация волейбола на снегу как будущего олимпийского вида спорта состоялась в Южной Корее на зимней Олимпиаде. Тогда там играли все суперзвёзды классического и пляжного волейбола. Сейчас этот вид спорта очень популярен в Европе. Проводятся, как и по пляжному волейболу, европейские туры, чемпионат мира. У нас опыт участия в турнире по волейболу на снегу имеется. В рамках Евротура 2018 года в Москве наша женская команда заняла пятое место.

На последнем заседании Исполнительного комитета Азиатской конфедерации волейбола мне как её члену было поручено разработать и провести первый чемпионат Азии по данному виду спорта на территории Казахстана. Учитывая климатические условия азиатских стран, не все могут принять участие. Думаю, максимально мы сможем собрать восемь команд, мужских и женских. Это команды Южной Кореи, Японии, Китая, Ирана, нашей страны...Как ни странно, изъявили желание принять участие в будущем турнире Новая Зеландия и Австралия. В этих двух странах очень хорошо развит пляжный волейбол. Австралийки являются серебряными призёрками последних олимпийских игр. Поэтому неудивительно, что они хотят попробовать свои силы в этом виде спорта.

Сейчас мы присматриваемся, знакомимся. Нам помогает эксперт из России Мария Щербакова, которая имеет большой опыт. Благодаря ей мы владеем полной информацией относительно всех условий проведения такого турнира. Например, обязательно нужны отапливаемые раздевалки для спортсменов, помещения для судейского корпуса, секретариата отдельно, горячие напитки и так далее. Дело в том, что у нас в Казахстане можно играть в волейбол на снегу, где угодно на протяжении трёх-четырёх месяцев. К сожалению, времени на подготовку к турниру не так много. На данный момент мы рассматриваем готовые корты, которыми располагают Восточный Казахстан и город Нур-Султан. А так, конечно, принято проводить такие соревнования на территории крупных горнолыжных баз.

Мы будем заявлять наших пляжников, поскольку им этот вид спорта знаком. Планируем выставить одну женскую и одну мужскую пару. Будем готовиться. Для нас ведь это тоже будет первый опыт, первый шаг в этом направлении. А в последующем, если этот вид спорта приживётся у нашей публики, то мы будем проводить и свои локальные чемпионаты среди взрослых и детей».